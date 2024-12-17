لطفي لبيب وشريف عرفة وطارق علام.. 20 صورة من عزاء الراحل نبيل الحلفاوي

كتب- مروان الطيب:

تصوير- أحمد مسعد:

شهد عزاء الراحل نبيل الحلفاوي، الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء، في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي والشخصيات العامة.

وكان في استقبال الوافدين على العزاء، المخرج وليد الحلفاوي الذي ظهر وهو يستقبل الفنان الكبير لطفي لبيب بالأحضان والدموع حزنًا على فراق والده.

وجاء بين أبرز الحضور المخرج الكبير شريف عرفة، الفنان أحمد أمين، المنتج طارق الجنايني، الفنان الشاب نور النبوي، الإعلامي طارق علام، الفنان الكبير لطفي لبيب، الفنان شريف سلامة، الفنان محمود قابيل، الفنان أحمد فتحي.

توفي الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، الأحد 15 ديسمبر بعد صراع مع المرض، في أحد المستشفيات، إذ عاني الفترة الأخيرة من مشاكل صحية استدعت إيداعه العناية المركزة.

نبيل الحلفاوي أحد أهم نجوم الفن في مصر والعالم العربي، شارك في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية السينمائية والتلفزيونية والمسرحية.

ومن أشهر أعماله: مسلسل غوايش، مسلسل رأفت الهجان، الفيلم التليفزيوني الطريق إلى إيلات، فيلم شبكة الموت، فيلم العميل رقم 13، مسلسل ثلاثية الكهف والوهم والحب، مسرحية الزير سالم، ومسرحية عفريت لكل مواطن.

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