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بالصور.. نهال عنبر ونجلاء بدر يصلان عزاء الفنان الراحل نبيل الحلفاوي

07:47 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    نجلاء بدر تقدم واجب العزاء
  • عرض 8 صورة
    نجلاء بدر تصل عزاء الفنان الراحل نبيل الحلفاوي في الشيخ زايد
  • عرض 8 صورة
    نور خالد النبوي يقدم واجب العزاء
  • عرض 8 صورة
    نهال عنبر تصل عزاء نبيل الحلفاوي
  • عرض 8 صورة
    يسرا تقدم واجب العزاء في نبيل الحلفاوي
  • عرض 8 صورة
    يسرا تصل عزاء نبيل الحلفاوي
  • عرض 8 صورة
    نهال عنبر تصل عزاء الفنان الراحل نبيل الحلفاوي في الشيخ زايد
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كتب - معتز عباس:

تصوير - محمود عبد الناصر:

شهد عزاء الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفن والإعلام.

ويقام العزاء، مساء اليوم الثلاثاء، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر.

استقبل وليد نجل الفنان الراحل نبيل الحلفاوي المعزيين، الذين جاءوا لتقديم واجب العزاء في وفاة والده الذي رحل عن عالمنا الأحد الماضي.

وحرص نجوم الفن والإعلام على تقديم واجب العزاء أبرزهم محمود قابيل، لطفي لبيب، حسن الرداد، أحمد فتحي، نور خالد النبوي، شريف سلامة، المخرج شريف عرفة، المنتج طارق الجناييني، الإعلامي طارق علام، يسرا، نهال عنبر، نجلاء بدر، فردوس عبدالحميد، وغيرهم.

توفي الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، الأحد 15 ديسمبر بعد صراع مع المرض، في أحد المستشفيات، إذ عاني الفترة الأخيرة من مشاكل صحية استدعت إيداعه العناية المركزة.

الفنان نبيل الحلفاوي، قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة، منها: (غوايش، رأفت الهجان، زيزينيا، العميل رقم ١٣، عفريت لكل مواطن، القاهرة كابول، شبكة الموت، الطريق إلى إيلات، الهروب إلى القمة).

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نبيل الحلفاوي نهال عنبر نجلاء بدر مسجد الشرطة الشيخ زايد
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