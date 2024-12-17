حسن الرداد ومحمود قابيل ولميس الحديدي.. نجوم الفن والإعلام في عزاء نبيل الحلفاوي

أول تعليق من مي فاروق بعد حفل زفافها على محمد العمروسي

كتب - معتز عباس:

تصوير - محمود عبدالناصر:

حرص نجوم الفن والإعلام، على حضور عزاء الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، والذي يقام حاليًا في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، بمدينة 6 أكتوبر

وتوافد نجوم الفن والمجتمع لتقديم واجب العزاء ومواساة خالد ووليد، أبناء الراحل نبيل الحلفاوي، أبرزهم محمود قابيل، لطفي لبيب، حسن الرداد، أحمد فتحي، نور خالد النبوي، شريف سلامة، المخرج شريف عرفة، المنتج طارق الجناييني، الإعلامي طارق علام، المخرج محمد العدل، فردوس عبد الحميد، إيهاب فهمي، الإعلامية لميس الحديدي، أيمن وتار، محمود قابيل وغيرهم.

رحل الفنان الكبير نبيل الحلفاوي عن عالمنا الأحد الماضي، عن عمر يناهز ٧٧ عاما، بعد تعرضه لوعكة صحية.

الفنان نبيل الحلفاوي، قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة، منها: (غوايش، رأفت الهجان، زيزينيا، العميل رقم ١٣، عفريت لكل مواطن، القاهرة كابول، شبكة الموت، الطريق إلى إيلات، الهروب إلى القمة).

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