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حسن الرداد ومحمود قابيل ولميس الحديدي.. نجوم الفن والإعلام في عزاء نبيل الحلفاوي

07:46 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    أحمد فتحي في عزاء نبيل الحلفاوي
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    حسن الرداد يصل عزاء نبيل الحلفاوي
  • عرض 14 صورة
    حسن الرداد يقدم واجب العزاء في نبيل الحلفا
  • عرض 14 صورة
    سيد رجب في عزاء نبيل الحلفاوي
  • عرض 14 صورة
    طارق الجنايني في عزاء نبيل الحلفاوي
  • عرض 14 صورة
    طارق علام في عزاء نبيل الحلفاوي في مسجد الشرطة
  • عرض 14 صورة
    طارق علام في عزاء نبيل الحلفاوي
  • عرض 14 صورة
    أيمن وتار يقدم واجب العزاء في نبيل الحلفاوي
  • عرض 14 صورة
    عزاء الفنان نبيل الحلفاوي
  • عرض 14 صورة
    فردوس عبد الحميد تقدم واجب العزاء في نبيل الحلفاوي
  • عرض 14 صورة
    أحمد فتحي يصل عزاء نبيل الحلفاوي
  • عرض 14 صورة
    محمود قابيل وطارق علام في عزاء نبيل الحلفاوي
  • عرض 14 صورة
    لميس الحديدي في عزاء نبيل الحلفاوي
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كتب - معتز عباس:
تصوير - محمود عبدالناصر:

حرص نجوم الفن والإعلام، على حضور عزاء الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، والذي يقام حاليًا في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، بمدينة 6 أكتوبر

وتوافد نجوم الفن والمجتمع لتقديم واجب العزاء ومواساة خالد ووليد، أبناء الراحل نبيل الحلفاوي، أبرزهم محمود قابيل، لطفي لبيب، حسن الرداد، أحمد فتحي، نور خالد النبوي، شريف سلامة، المخرج شريف عرفة، المنتج طارق الجناييني، الإعلامي طارق علام، المخرج محمد العدل، فردوس عبد الحميد، إيهاب فهمي، الإعلامية لميس الحديدي، أيمن وتار، محمود قابيل وغيرهم.

رحل الفنان الكبير نبيل الحلفاوي عن عالمنا الأحد الماضي، عن عمر يناهز ٧٧ عاما، بعد تعرضه لوعكة صحية.

الفنان نبيل الحلفاوي، قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة، منها: (غوايش، رأفت الهجان، زيزينيا، العميل رقم ١٣، عفريت لكل مواطن، القاهرة كابول، شبكة الموت، الطريق إلى إيلات، الهروب إلى القمة).

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عزاء نبيل الحلفاوي حسن الرداد خالد الحلفاوي نجوم الفن محمود قابيل نبيل الحلفاوي
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