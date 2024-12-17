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يسرا وفردوس عبد الحميد.. نجوم الفن يتوافدون على عزاء الراحل نبيل الحلفاوي

07:16 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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    الإعلامية لميس الحديدي تقدم واجب العزاء في الراحل نبيل الحلفاوي
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    الإعلامية لميس الحديدي
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    المخرج ماندو العدل
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    أيمن وتار
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    سيد رجب يصل عزاء الراحل نبيل الحلفاوي
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    لميس الحديدي تقدم واجب العزاء في الراحل نبيل الحلفاوي
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    يسرا
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    يسرا تصل عزاء الراحل نبيل الحلفاوي
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    الفنانة فردوس عبد الحميد
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كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

يواصل عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي، التوافد على عزاء الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء، في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

وجاء بين أبرز الحضور الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، الفنان سيد رجب، الإعلامية لميس الحديدي، المنتج طارق الجنايني، الفنان محمود عبد الغفار، الفنان نور النبوي، الفنان محمود قابيل، الإعلامي طارق علام، الفنان أحمد فتحي،، الفنان الكبير لطفي لبيب، الفنان شريف سلامة، المخرج الكبير شريف عرفة، الفنان أحمد أمين، النجمة يسرا، الفنان أيمن وتار، المخرج ماندو العدل، وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم، الفنانة نجلاء بدر.

وكان في استقبال الوافدين على العزاء، المخرج وليد الحلفاوي الذي ظهر وهو يستقبل الفنان الكبير لطفي لبيب بالأحضان والدموع حزنًا على فراق والده.

توفي الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، الأحد 15 ديسمبر بعد صراع مع المرض، في أحد المستشفيات، إذ عاني الفترة الأخيرة من مشاكل صحية استدعت إيداعه العناية المركزة.

نبيل الحلفاوي أحد أهم نجوم الفن في مصر والعالم العربي، شارك في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية السينمائية والتلفزيونية والمسرحية.

ومن أشهر أعماله: مسلسل غوايش، مسلسل رأفت الهجان، الفيلم التليفزيوني الطريق إلى إيلات، فيلم شبكة الموت، فيلم العميل رقم 13، مسلسل ثلاثية الكهف والوهم والحب، مسرحية الزير سالم، ومسرحية عفريت لكل مواطن.

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عزاء نبيل الحلفاوي فردوس عبد الحميد لميس الحديدي نبيل الحلفاوي
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