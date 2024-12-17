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بالصور.. شريف عرفة وأحمد أمين في عزاء الراحل نبيل الحلفاوي

06:54 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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  • عرض 8 صورة
    المخرج شريف عرفة والمنتج طارق الجنايني
  • عرض 8 صورة
    شريف سلامة في عزاء الراحل نبيل الحلفاوي
  • عرض 8 صورة
    عزاء الراحل نبيل الحلفاوي في مسجد الشرطة
  • عرض 8 صورة
    عزاء الراحل نبيل الحلفاوي
  • عرض 8 صورة
    عزاء الفنان الراحل نبيل الحلفاوي
  • عرض 8 صورة
    عزاء الفنان الكبير نبيل الحلفاوي
  • عرض 8 صورة
    المخرج شريف عرفة
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كتب- مروان الطيب:
تصوير- أحمد مسعد:

يشهد عزاء الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي، الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان في استقبال الوافدين على العزاء، وليد نجل الراحل نبيل الحلفاوي، الذي ظهر وهو يستقبل الفنان الكبير لطفي لبيب بالأحضان، وحرصه على الحضور وتقديم واجب العزاء في صديق عمره.

وكان من أبرز الحضور المخرج الكبير شريف عرفة، الفنان أحمد أمين، المنتج طارق الجنايني، الفنان الشاب نور النبوي، الإعلامي طارق علام، الفنان شريف سلامة.

توفي الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، الأحد 15 ديسمبر بعد صراع مع المرض، في أحد المستشفيات، إذ عاني الفترة الأخيرة من مشاكل صحية استدعت إيداعه العناية المركزة.

نبيل الحلفاوي أحد أهم نجوم الفن في مصر والعالم العربي، شارك في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية السينمائية والتلفزيونية والمسرحية.

ومن أشهر أعماله: مسلسل غوايش، مسلسل رأفت الهجان، الفيلم التليفزيوني الطريق إلى إيلات، فيلم شبكة الموت، فيلم العميل رقم 13، مسلسل ثلاثية الكهف والوهم والحب، مسرحية الزير سالم، ومسرحية عفريت لكل مواطن.

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عزاء نبيل الحلفاوي نجوم الفن نبيل الحلفاوي خالد الحلفاوي شريف عرفة
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