لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

شريف سلامة ونور النبوي.. توافد نجوم الفن على عزاء الفنان الراحل نبيل الحلفاوي

06:44 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    شريف سلامة يقدم واجب العزاء في وفاة نبيل الحلفاوي (1)
  • عرض 8 صورة
    نور النبوي يقدم واجب العزاء في وفاة نبيل الحلفاوي
  • عرض 8 صورة
    نور خالد النبوي يقدم واجب العزاء في وفاة نبيل الحلفاوي في مسجد الشيخ زايد (1)
  • عرض 8 صورة
    نور خالد النبوي يقدم واجب العزاء في وفاة نبيل الحلفاوي في مسجد الشيخ زايد (2)
  • عرض 8 صورة
    نور خالد النبوي يقدم واجب العزاء
  • عرض 8 صورة
    نور النبوي يقدم واجب العزاء في وفاة نبيل الحلفاوي (2)
  • عرض 8 صورة
    شريف سلامة يقدم واجب العزاء
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

تصوير- أحمد مسعد:

بدء منذ قليل، عزاء الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، والذي يقام حاليًا في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، بمدينة 6 أكتوبر

وتوافد نجوم الفن والمجتمع لتقديم واجب العزاء في وفاة نبيل الحلفاوي، أبرزهم الفنان لطفي لبيب، الفنان نور خالد النبوي، الفنان شريف سلامة، المخرج شريف عرفة، وغيرهم.

رحل الفنان الكبير نبيل الحلفاوي عن عالمنا الأحد الماضي، عن عمر يناهز ٧٧ عاما، بعد تعرضه لوعكة صحية.

الفنان نبيل الحلفاوي، قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة، منها: (غوايش، رأفت الهجان، زيزينيا، العميل رقم ١٣، عفريت لكل مواطن، القاهرة كابول، شبكة الموت، الطريق إلى إيلات، الهروب إلى القمة).

اقرأ أيضا..

خبيرة تاروت:" عمرو دياب لديه ارتباط عاطفي يعلن عنها 2025

شريف سلامة نور النبوي نجوم الفن نبيل الحلفاوي مسجد الشرطة الشيخ زايد مدينة 6 أكتوبر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان