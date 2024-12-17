شريف سلامة ونور النبوي.. توافد نجوم الفن على عزاء الفنان الراحل نبيل الحلفاوي

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كتب - معتز عباس:

تصوير- أحمد مسعد:

بدء منذ قليل، عزاء الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، والذي يقام حاليًا في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، بمدينة 6 أكتوبر

وتوافد نجوم الفن والمجتمع لتقديم واجب العزاء في وفاة نبيل الحلفاوي، أبرزهم الفنان لطفي لبيب، الفنان نور خالد النبوي، الفنان شريف سلامة، المخرج شريف عرفة، وغيرهم.

رحل الفنان الكبير نبيل الحلفاوي عن عالمنا الأحد الماضي، عن عمر يناهز ٧٧ عاما، بعد تعرضه لوعكة صحية.

الفنان نبيل الحلفاوي، قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة، منها: (غوايش، رأفت الهجان، زيزينيا، العميل رقم ١٣، عفريت لكل مواطن، القاهرة كابول، شبكة الموت، الطريق إلى إيلات، الهروب إلى القمة).

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