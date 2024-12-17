الصور الأولى من عزاء الفنان نبيل الحلفاوي

قابلته بـ"ونوس" و"القاهرة كابول".. ماذا قالت حنان مطاوع عن نبيل الحلفاوي

كتبت- منال الجيوشي

تصوير- أحمد مسعد

بدأ منذ قليل، عزاء الفنان نبيل الحلفاوي، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

ورحل الفنان الكبير نبيل الحلفاوي عن عالمنا يوم الأحد الماضي، عن عمر يناهز ٧٧ عاما

الفنان نبيل الحلفاوي، قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة، منها: (غوايش، رأفت الهجان، زيزينيا، العميل رقم ١٣، عفريت لكل مواطن، القاهرة كابول، شبكة الموت، الطريق إلى إيلات، الهروب إلى القمة)

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