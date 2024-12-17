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الصور الأولى من عزاء الفنان نبيل الحلفاوي

05:56 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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    المخرج خالد الحلفاوي نجل الفنان نبيل الحلفاوي
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    عزاء نبيل الحلفاوي
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    اشرف زكي في عزاء نبيل الحلفاوي
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كتبت- منال الجيوشي
تصوير- أحمد مسعد
بدأ منذ قليل، عزاء الفنان نبيل الحلفاوي، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

ورحل الفنان الكبير نبيل الحلفاوي عن عالمنا يوم الأحد الماضي، عن عمر يناهز ٧٧ عاما

الفنان نبيل الحلفاوي، قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة، منها: (غوايش، رأفت الهجان، زيزينيا، العميل رقم ١٣، عفريت لكل مواطن، القاهرة كابول، شبكة الموت، الطريق إلى إيلات، الهروب إلى القمة)

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خالد الحلفاوي نبيل الحلفاوي عزاء نبيل الحلفاوي أشرف زكي
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