خبيرة تاروت:" عمرو دياب لديه ارتباط عاطفي يعلن عنها 2025

كتب-مصطفى حمزة:

قالت خبيرة التاروت بسنت يوسف، إن النجم عمرو دياب، يعيش قصة حب جديدة، لم يفصح عنها بعد.

خبيرة التاروت بسنت يوسف، خلال ظهورها في برنامج الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، قالت ،:" النجم عمرو دياب، فيه ارتباط عاطفي حاليا في حياته، وممكن يكشف عنه في 2025".



النجم عمرو دياب، طاردته أكثر من شائعة غرام، على مدار السنوات الماضية، وترددت فيها عدة أسماء منها خبيرة الموضة العراقية الأصل و الأسترالية الجنسية مريم رود، و دينا ضياء بهجت، وهي مصرية مقيمة في أسبانيا، تعمل مصورة في النسخة العربية من المجلة العالمية "فوج"، و من الفنانات و إيمي سالم، و هدى المفتي.

يذكر ان محامي النجم عمرو دياب، تقدم بطلب الاستئناف ، على الحكم الصادر ضده بتغريمه 200 جنيه، وتعويض الشاب سعد أسامة 10 آلاف جنيه، وأحقية الشاب المصفوع برفع قضية جديدة أمام المحكمة المدنية للمطالبة بتعويض آخر .