على أجهزة التنفس الصناعي.. منى فاروق تكشف عن تعرضها لوعكة صحية

كتبت- نوران أسامة:

ظهرت الفنانة منى فاروق، وهي على أجهزة التنفس الصناعي، وذلك بعد تعرضها لأزمة صحية، كشفت أن سببها هو استخدامها لحقن تخسيس، ما تسبب لها في شلل مؤقت بالجهاز الهضمي.

ونشرت الحساب الخاص بها عبر موقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة، صورة لها وعلق الحساب: "لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك إنك على كل شئ قديى، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكي، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أرجو الدعاء للفنانة منى فاروق بالشفاء العاجل، الدعاء يرد القدر.

وسبق وكشف منى فاروق عن حالتها الصحية عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام": "الحمدلله على كل حال، توقف مؤقت في الجهاز الهضمي، عندي تهيج قولون مع إمساك وجرثومة معدة ونزيف بسبب شرخ، محتاجة منظار قولون ومنظار معدة يارب تعدي على خير، خدوا بالكم من صحتكم، أرجوكم وقفوها، وادعوا لي بالشفاء العاجل".

يذكر أن منى فاروق شاركت في أكثر من عمل درامي، كان آخرها مسلسل "أيام" مع حورية فرغلي، شيري عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، ورياض الخولى، وندى موسى، مي القاضي، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى ومحمد مغربي، تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.