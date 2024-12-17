تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل خضوع شيكو لجراحة في الركبة

كتب-مصطفى حمزة:

كشف المستشار تركي أل الشيخ "رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية"، تفاصيل الحالة الصحية للفنان شيكو، عقب خضوعه لجراحة في ركبته.

المستشار تركي أل الشيخ، عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب،:" الحمدلله على سلامة الفنان الكبير شيكو والذي تعرض لإصابة شديدة في ركبته تطلبت تدخل جراحي يبدو أنه تعرض للحسد على الفيلم الذي مر ألفين وثلاثمائة وإحدى عشر يوما ٢٣١١ بدون تصوير ولم ير النور...أنا الآن بصدد دراسة ملفات محامين كبار للتقدم بطلب الوصاية عليه ".

المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، كان قد نشر، أكثر من تعليق مازح فيه الفنان شيكو، بسبب مشروعه الفني الكبير الذي لم أعلن عنه في وقت سابق ومر عليه فترة.

وكتب : "مر ألفين ومائتين وتسعه وثمانين ٢٢٨٩ يوم من بداية مشروع فيلم الفنان الكبير شيكو ولم يبصر النور حتى الآن".

وأكمل: "وصيتي لو جرا ليا حاجه حد يتابع الموضوع".