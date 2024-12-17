"قاعدة اتقرب من رب العالمين"..حلا الترك تكشف أسباب غيابها عن الساحة الفنية

كتبت- نوران أسامة:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية مقطع فيديو للفنانة البحرينية حلا الترك، تحدثت خلاله عن أسباب غيابها عن الساحة الفنية.

وقالت حلا في الفيديو: "أنا هالفترة قاعدة أشتغل على نفسي وقاعدة أتقرب من رب العالمين، وأكيد هذا بفضل شخص، وهذا الشخص هو اللي شجعني بهالطريق، والحمد لله رب العالمين أنا كلي قناعة باللي بسويه".

يُذكر أن آخر ظهور للفنانة حلا الترك كان في "مهرجان البحر الأحمر" السينمائي بدورته الرابعة، كما حضرت العرض الخاص لفيلم "سكر"، الذي شارك ضمن فعاليات المهرجان.

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