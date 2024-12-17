“ياريت أهالينا ماربونا".. حمادة هلال يتصدر تريند جوجل لهذا السبب

كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنان حمادة هلال محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات الماضية، وذلك عقب كشفه عن موعد طرح أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "ياريت أهالينا ماربونا".

وسبق وروج "هلال"، للأغنية ونشر البوستر الدعائي الخاص بها، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "هتشوفوا التربية اللي بجد يوم الأربعاء الساعة 6 مساءً، ياريت أهالينا ماربونا".

يذكر أن الفنان حمادة هلال يشارك في دراما رمضان 2025 بمسلسل "المداح" الجزء الخامس، بطولة هبة مجدي، خالد الصاوي، جوري بكر، فتحى عبدالوهاب، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، بالإضافة إلى كل من محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، إخراج أحمد سمير فرج.

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