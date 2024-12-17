مي كساب تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها

كتبت سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة مي كساب الأنظار بإطلالتها الأنيقة في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت مي متابعيها الصورة عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت مرتدية بدلة أنيقة باللون الزيتي، وعلقت: "الحب عندي حالة مش قرار".

ولاقت الصورة تفاعل كبير من المتابعين، وجاءت التعليقات كالتالي: "الحب كله، القمر بتاعنا، خسيتي إزاي، ميوشة، فنانة محترمة".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة مي كساب، كان مسلسل "العتاولة" الذي شارك ضمن السباق الرمضاني 2024، وقدمت خلال أحداثه شخصية "عائشة" والتي لاقت نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور.

المسلسل بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة وزينة وفريدة سيف النصر ومريم الجندي ومصطفى أبو سريع، من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

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