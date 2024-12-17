"أصيب بمرض خطير ورسم خريطة لمقبرته".. محمود سعد يكشف تفاصيل جديدة عن وفاة نبيل الحلفاوي

كتب - معتز عباس:

كشف الإعلامي محمود سعد عن التفاصيل الأخيرة في حياة الفنان نبيل الحلفاوي، وإصابته بمرض خطير من الدرجة الرابعة.

وقال محمود سعد، في مقطع فيديو، قام بنشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "زوجتي أبلغتني من 20 أن حالة نبيل الحلفاوي سيئة ووحشة جدا، وكلمت نبيل لبعض الوقت وقال لى إنه تعبان شوية".

وأضاف: "مرة شوفته قولتله ايه ده انت بقيت عضم، نبيل قالي أنا باكل كويس بأكل نص رغيف كل طقة، لكن حالته مكنتش عجباني، وآخر مرة شوفته ان في أبريل في جنازة الفنان الراحل صلاح السعدني، سلمت عليه وكلمته قولتله برضة يا نبيل أنت خاسس أوي، قالي لا أنا بأكل كويس".

وأكمل: "أنا كنت صديق مقرب جدا للفنان نبيل الحلفاوي، حتى أنه قال لأبنائه خالد ووليد أنه لما يتوفى أو يحصله حاجة يتصلوا بيا على طول، عشان أنا أكتر شخص يعرف كل شيء عن العائلة".

وتابع: "لأنه في يوم من الأيام وإحنا راجعين من دفن أسامة أنور عكاشة قالي أنا عندي مشكلة، المدفن بتاعي بعيد وفي زوايا صعبة وخايف إن أولادي ما يعرفوش يوصلوا للمدفن لكن أنا عامل خريطة للمدفن بتاعي وقولت لأولادي عليها، قولتله طيب خلاص، ومع ذلك توهنا برده زى ما قال".

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وتابع: "يوم دفن نبيل الحلفاوي كان عجيب هو توفي الساعة 2 ظهرًا، والدفنه كانت بعد العشاء، دفنته فكرتني بدفنة أبويا كانت الساعة 1 بليل، دخلنا المقابر كانت ضلمة كحل، لما قربنا من المقبرة لقينا الدنيا منورة والقمر مكتمل بدر، وخلاص دفنا نبيل ومشينا".

وأردف: "لما كلمت نبيل الحلفاوي من 20 يوم كان عادي بس حالته كانت صعبة، هو كان يتمنى السلامة والخروج الآمن من هذه الدنيا وبالفعل خرج خروج آمن، وآخر ماتش اتفرج عليه الأهلي وزد في الدوري، نبيل دخل المستشفى وبعد 4 أيام انقضى السر الإلهي في منتهى الهدوء والتكريم، نبيل اللي طلبه أنه يذهب ويرحل من هذه الدنيا في هدوء، لأنه كان مصاب بمرض خطير في الدرجة الرابعة منه، بس مكناش نتصور كل شيء يخلص بهذه السرعة".

وتوفي يوم الأحد 15 ديسمبر الفنان نبيل الحلفاوي بعد صراع مع المرض، في أحد المستشفيات، إذ عاني الفترة الأخيرة من مشاكل صحية استدعت إيداعه العناية المركزة.

نبيل الحلفاوي أحد أهم نجوم الفن في مصر والعالم العربي، شارك في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية السينمائية والتلفزيونية والمسرحية.

ومن أشهر أعماله: مسلسل غوايش، مسلسل رأفت الهجان، الفيلم التليفزيوني الطريق إلى إيلات، فيلم شبكة الموت، فيلم العميل رقم 13، مسلسل ثلاثية الكهف والوهم والحب، مسرحية الزير سالم، ومسرحية عفريت لكل مواطن.

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