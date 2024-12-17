إيهاب توفيق ضيف "معكم منى الشاذلي" على قناة "ON" في هذا الموعد
12:22 ص الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
كتب - معتز عباس:
يحل المطرب إيهاب توفيق ضيفًا ببرنامج "معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، على فضائية "ON".
ونشرت منى الشاذلي برومو فيديو للحلقة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "الخميس والجمعة .. إيهاب توفيق ضيف معكم منى الشاذلي".
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وأحيا الفنان إيهاب توفيق عدد من الحفلات الغنائية خلال الفترة الماضية، وسط حضور جماهيري كبير وقدم باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل جمهوره ومحبيه.
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