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إيهاب توفيق ضيف "معكم منى الشاذلي" على قناة "ON" في هذا الموعد

12:22 ص الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

إيهاب توفيق

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كتب - معتز عباس:

يحل المطرب إيهاب توفيق ضيفًا ببرنامج "معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، على فضائية "ON".

ونشرت منى الشاذلي برومو فيديو للحلقة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "الخميس والجمعة .. إيهاب توفيق ضيف معكم منى الشاذلي".


وأحيا الفنان إيهاب توفيق عدد من الحفلات الغنائية خلال الفترة الماضية، وسط حضور جماهيري كبير وقدم باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل جمهوره ومحبيه.

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