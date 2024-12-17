"حولة وحروفك مش واضحة".. منى زكي تكشف الانتقادات التي تعرضت لها في بداية مشوارها الفني

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة منى زكي عن الانتقادات التي تعرضت لها في بداية مسيرتها الفنية.

وقالت "زكي"، في لقائها ببرنامج "عرب وود"مع الإعلامي بلال العربي: "قابلت ناس قالتلي هو أنتي حوله هتمثلي إزاي، وحروفك مش باينة وكلامك مش باين، وكل الحاجات دي حطيتها في بالي وفكرت فيها مع نفسي".

وأضافت: "أنا مخدتهاش كإهانة وكنت عارفة أنه لازم اشتغل على نفسي كويس، وكانت رجلي على الأرض وواقعية وعارفة عشان أوصل لحته أبد لازم أفضل أشتغل على نفسي".

View this post on Instagram A post shared by ArabWood (@arabwoodtv)

كرمت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، النجمة منى زكي بحفل الافتتاح بجائزة "اليسر الذهبي"، وسط حضور كوكبة من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم، وأعربت عن سعادتها بالجائزة ووجهت الشكر والتحية لزوجها النجم أحمد حلمي لدعمه لها في مسيرتها الفنية.

جدير بالذكر أن مهرجان البحر السينمائي افتتح فعاليات دورته الرابعة مساء الخميس الموافق 5 ديسمبر، بحضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم: ويل سميث، يسرا، مايكل دوجلاس، ليلى علوي، كاثرين زيتا جونز، نادية الجندي، نبيلة عبيد، كارينا كابور، عامر خان، سبايك لي، يسرا اللوزي، حسن الرداد، إيمي سمير غانم، ماجدة زكي، منى زكي، أحمد حلمي.

وآخر مشاركات النجمة منى زكي كانت بفيلم "رحلة 404" الذي تم اختياره مؤخرًا لتمثيل مصر في جوائز الأوسكار 2025.

اقرأ أيضا..

ياسمين والعوضي ونيللي كريم وهشام عاشور.. أبرز حالات الطلاق وفسخ الخطوبة بين الفنانين في 2024

سمية الخشاب تثير الجدل بتغريدات جديدة وتتصدر "التريند".. ما القصة؟