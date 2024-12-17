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حدث بالفن| حقيقة اعتزال نبيل الحلفاوي قبل وفاته وسمية الخشاب تثير الجدل

12:01 ص الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
حدث بالفن| حقيقة اعتزال نبيل الحلفاوي قبل وفاته وسمية الخشاب تثير الجدل

النشرة-الفنية

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إعداد- معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ سمية الخشاب تثير الجدل بتغريدات جديدة وتتصدر "التريند"، تركي آل الشيخ ينعي الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، هل اعتزل نبيل الحلفاوي الفن قبل رحيله؟، أبرز حالات الطلاق وفسخ الخطوبة بين الفنانين في 2024، ماذا قال نجوم "الهنا اللي أنا فيه" عن الفيلم؟، وغيرها من الأخبار.

ياسمين صبري نبيل الحلفاوي إلهام شاهين سمية الخشاب الهنا اللي انا فيه تركي ال الشيخ

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