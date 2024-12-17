دونا إمام مع عمرو أديب ونيللي كريم تقابل تامر حسني..10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

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إعداد- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

دونا إمام

نشرت الفنانة الشابة دونا إمام، صورا جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت خلالها مع الإعلامي عمرو أديب خلال تواجدها في برنامج "الحكاية" مع فريق عمل فيلم "الحريفة 2: الريمونتادا".

ركين سعد

نشرت الفنانة ركين سعد، صورة جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال حازت على إعجاب متابعيها.

محمود حجازي

نشر الفنان محمود حجازي، صورا جديدة عبر حسابه على "إنستجرام"، ظهر خلالها وهو يؤدي مناسك العمرة مع زوجته.

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر، صورة جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها مع النجمة العالمية بريانكا شوبرا خلال تواجدهما في فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

نيللي كريم

نشرت النجمة نيللي كريم صورة جديدة عبر ستوري حسابها على "إنستجرام"، وظهرت خلالها مع النجم تامر حسني.

هاجر أحمد

خضعت الفنانة هاجر أحمد لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

هنا الزاهد

روجت الفنانة هنا الزاهد لمسرحية "الباشا"، ونشرت البوستر الرسمي عبر حسابها على "إنستجرام"، استعدادًا لعرضها ضمن فعاليات "موسم الرياض".

هيفاء وهبي

خضعت الفنانة هيفاء وهبي، لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلاله مرتدية فستانا جذابا خطفت به الأنظار.

وئام مجدي

نشرت الفنانة وئام مجدي صورا جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال حازت على إعجاب متابعيها.

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تؤدي التمارين الرياضية.