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أيتن عامر عن "الهنا اللي أنا فيه": "أبطال الفيلم دمهم خفيف ومنورين"

10:00 ص الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

آيتن عامر

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هنأت الفنانة أيتن عامر أبطال فيلم "الهنا اللي أنا فيه"، بعد حضورها العرض الخاص الذي أقيم مساء يوم الأحد، بإحدى دور العرض السينمائي في مدينة 6 أكتوبر.
وقالت في لقاء جمعها ببرنامج arabwood إن أبطال الفيلم "عاملين مكس حلو أوي لأن دمهم خفيف أوي"، ومنورين، وبيعملوا شغل من قلبهم، وبقول لهم مبروك على الفيلم، وإن شاء الله يكسر الدنيا، ويعمل أعلى إيرادات".

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A post shared by ArabWood (@arabwoodtv)

ومن المنتظر طرح الفيلم في دور العرض السينمائي يوم 18 ديسمبر الجارى. بعدما طرحت الشركة المنتجة أغنيته قبل أيام، وحققت نسبة مشاهدة كبيرة، وهي بعنوان "قلب قلبي"، من تأليف منة عدلي القيعي، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى .
ويشارك كريم محمود عبدالعزيز بطولة الفيلم عدد من النجوم، منهم: دينا الشربيني، وياسمين رئيس. وحاتم صلاح، ومريم الجندي.
"الهنا إللي أنا فيه" فيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.

آيتن عامر الهنا اللي أنا فيه دينا الشربيني ياسمين رئيس
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