قابلته بـ"ونوس" و"القاهرة كابول".. ماذا قالت حنان مطاوع عن نبيل الحلفاوي في حوار سابق؟

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كتب- مروان الطيب:

أعاد جمهور الفنان القدير الراحل نبيل الحلفاوي، نشر مقاطع فيديوهات قديمة تحدث فيها نجوم الفن عن سعادتهم بالتعاون معه والوقوف أمامه في الأعمال الفنية، ومن بينهم النجمة حنان مطاوع.

حنان وقفت أمام الحلفاوي في عملين: مسلسل "ونوس" عام 2016، وللمرة الثانية بمسلسل "القاهرة كابول" عام 2021، وتحدثت خلال وجودها ضيفة على برنامج "حبر سري" عن كواليس تعاونها معه.

وقالت حنان: "حبيب قلبي وبعتبره عمي وخالي، وبشوفه من وأنا صغيرة، وكنت سعيدة أوي أوي أني طلعت بنته في عملين مهمين في حياتي هما ونوس والقاهرة كابول، وكنت حاسه فعلًا أن هو أبويا".

توفي الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، الأحد 15 ديسمبر بعد صراع مع المرض، في أحد المستشفيات، إذ عاني الفترة الأخيرة من مشاكل صحية استدعت إيداعه العناية المركزة.

نبيل الحلفاوي أحد أهم نجوم الفن في مصر والعالم العربي، شارك في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية السينمائية والتلفزيونية والمسرحية.

ومن أشهر أعماله: مسلسل غوايش، مسلسل رأفت الهجان، الفيلم التليفزيوني الطريق إلى إيلات، فيلم شبكة الموت، فيلم العميل رقم 13، مسلسل ثلاثية الكهف والوهم والحب، مسرحية الزير سالم، ومسرحية عفريت لكل مواطن.

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