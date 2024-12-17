لليوم الثاني.. نبيل الحلفاوي يتصدر "التريند" وسط رسائل جمهوره ومحبيه

كتب- مروان الطيب:

يواصل اسم الفنان الكبير الراحل نبيل الحلفاوي، تصدر محرك البحث جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي لليوم الثاني، بعد وفاته أمس الأحد عن عمر يناهز 77 عامًا.

وحرص عدد كبير من جمهوره ومتابعيه وأصدقائه المقربين من الوسط الفني، على وداعه برسائل مؤثرة عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، منهم الفنان الكبير صلاح عبدالله وقام بنشر مقطع فيديو تضمن عددا من الصور الأرشيفية له عبر حسابه على "X"، وكتب: "جفت الدموع يا بلبل، صفحتك هتفضل مفتوحة، فأمثالك لا يرحلون، دعواتكم للنبيل نبيل الحلفاوي".

وقام العديد من جمهوره ومتابعيه بإعادة نشر عدد من مشاهده الشهيرة سواء في السينما أو الدراما التليفزيونية، إلى جانب عدد من الجمل الحوارية التي اشتهر بها بأعماله الفنية، وسط حالة من الحزن التي انتابت الشعب المصري كون الراحل رمز من رموز الفن والصدق وبرع في تقديم العديد من الأدوار الوطنية التي حفرت في أذهان الملايين من المشاهدين في العالم العربي.

نبيل الحلفاوي أحد أهم نجوم الفن في مصر والعالم العربي، شارك في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية السينمائية والتلفزيونية والمسرحية.

ومن أشهر أعماله: مسلسل غوايش، مسلسل رأفت الهجان، الفيلم التليفزيوني الطريق إلى إيلات، فيلم شبكة الموت، فيلم العميل رقم 13، مسلسل ثلاثية الكهف والوهم والحب، مسرحية الزير سالم، ومسرحية عفريت لكل مواطن.

اقرأ أيضا:

خاص| حقيقة اعتذار شيرين عبدالوهاب عن المشاركة في حفل تكريم الراحل محمد رحيم

بحضور نجوم الإعلام والفن.. افتتاح النسخة الأولى لمهرجان الإبداع العربي