منى زكي: "مصر علمتني الفن وحببتني فيه واتربيت عليه"

كتب - معتز عباس:

أعربت الفنانة منى زكي عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

وقالت "منى"، في لقائها ببرنامج "عرب وود"مع الإعلامي بلال العربي: "مفيش حاجة بتميز حد غير شغله، ومصر هي دي اللي علمتني الفن وحببتني فيه وتربيت عليه، ومش شرط إن المصري لازم يبقى فنان مميز، أكيد عندنا ناس مميزة أوي، هو ده اللي ربى جوانا مصر كأنها جزء مننا مش حاجة غريبة علينا".

وأضاف: "لما تبقى عارف قيمة الفن وبتقدره وتشوف بلد تاني زي السعودية أو بلاد تانية آخرى بتبقى فخور بيهم أنهم إزاي أخدوا الخطوات دي وإزاي بالسرعة والاتقان ده والحلاوة والشطارة دي عملوا انجازات كبيرة".

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وكرمت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، النجمة منى زكي بحفل الافتتاح بجائزة "اليسر الذهبي"، وسط حضور كوكبة من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم، وأعربت عن سعادتها بالجائزة ووجهت الشكر والتحية لزوجها النجم أحمد حلمي لدعمه لها في مسيرتها الفنية.

جدير بالذكر أن مهرجان البحر السينمائي افتتح فعاليات دورته الرابعة مساء الخميس الموافق 5 ديسمبر، بحضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم: ويل سميث، يسرا، مايكل دوجلاس، ليلى علوي، كاثرين زيتا جونز، نادية الجندي، نبيلة عبيد، كارينا كابور، عامر خان، سبايك لي، يسرا اللوزي، حسن الرداد، إيمي سمير غانم، ماجدة زكي، منى زكي، أحمد حلمي.

وآخر مشاركات النجمة منى زكي كانت بفيلم "رحلة 404" الذي تم اختياره مؤخرًا لتمثيل مصر في جوائز الأوسكار 2025.

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