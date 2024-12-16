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في أحدث ظهور لها.. هاجر أحمد تخطف الأنظار والجمهور يغازلها

10:20 م الإثنين 16 ديسمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    هاجر أحمد
  • عرض 8 صورة
    هاجر أحمد
  • عرض 8 صورة
    هاجر أحمد
  • عرض 8 صورة
    هاجر أحمد
  • عرض 8 صورة
    هاجر أحمد
  • عرض 8 صورة
    هاجر أحمد
  • عرض 8 صورة
    هاجر أحمد
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أطلت الفنانة هاجر أحمد على جمهورها بإطلالة رقيقة جذابة، في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام.

وظهرت بإطلالة أنيقة هادئة لاقت إعجاب جمهورها، الذين تفاعلوا معها، وعلقوا: "قمر"، "انتي فعلا سكر"، "إيه العسل ده بس"، "جميلة"، "تستاهلي لقب ملكة جمال الكون".

وكان أخر أعمال هاجر مسلسل "المعلم"، الذي شاركت به في موسم رمضان الماضي، وقام بطولته عدد كبير من النجوم منهم: مصطفى شعبان، أحمد بدير، سهر الصايغ، انتصار، عبد العزيز مخيون، منذر رياحنة، سلوى خطاب، تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.

هاجر أحمد نجوم الفن
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