من أمام الكعبة.. محمود حجازي يؤدي مناسك العمرة

كتب - معتز عباس:

كشف الفنان محمود حجازي، عن أدائه مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية، وظهر بصحبة زوجته.

ونشر حجازي مجموعة صور عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق: "اليوم أتممت ٣٥ عاما، والحمد لله الذي أنعمني بأفضل النعم والرزق واعطاني حب الناس والطموح والموهبة والمحاولة التي لا تنتهي".

View this post on Instagram A post shared by Mahmoud Hegazy (@mahmoudhegazy)

وأضاف: "كل يوم في حياتي بيمر لي معنى كبير جوايا وكلها دروس وتجارب من الله، وأكيد بيحضرك لحاجه اكبر وبيجهزك للي ماتعرفهوش والحمد لله دائما أبدا".

وتابع: "السنين اللي فاتت شفت فيها كل ألوان الناس والقليل اللي كمل في الحياة، أوعى تتصدم ولا تحبط حب نفسك وأيامك وتجاربك وثق في ربنا، وأحلى حاجة حصلت السنه دي اني زرت بيت ربنا وشكرت أنه رزقني بابني يوسف ربنا يخليه ويحفظه ليا هو وأم يوسف وعيلتي الصغيرة".

اقرأ أيضا..

موعد طرح أغنية حمادة هلال الجديدة "ياريت أهالينا ماربونا"



