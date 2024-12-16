سمية الخشاب تثير الجدل بتغريدات جديدة وتتصدر "التريند".. ما القصة؟

كتب- مروان الطيب:

تصدرت النجمة سمية الخشاب محرك البحث "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد عدد من التغريدات التي نشرتها على حسابها بموقع إكس، وأثارت بها الجدل بين متابعيها.

ودار نقاش بين الفنانة سمية الخشاب ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على "X"، حول موضوع الزواج والشهادات التعليمية ومن بين أحد منشوراتها "الجواز معدش بالشهادة يا جماعة محدش بقى بيسأل العريس معاه شهادة إيه، بقى الحساب البنكي هو الأساس افهموا بقى واعرفوا إزاي تجيبوا القرش".

وكان من ضمن تغريداتها رأيها في خروج الشباب والفتيات في أول مقابلة للاتفاق على الارتباط، وأن على الشاب أن يبهر الفتاة في أول لقاء بينهما حتى لو لم يتم التوافق، وقالت: "مش قد الـ date حوش وبعدين اطلع date"، ليقوم أحد متابعيها بالرد عليها: "يا فنانة بحولك المصاري اللي دفعتيهم بالديت بس حلي عنا"، لتقوم سمية بالرد عليه قائلة: "مدفعتش حاجة يا حبيبي ده أنا بجيب حق صاحبتي، حل أنت عن الحياة".

كما علقت الفنانة سمية الخشاب عن رأيها في العالم الافتراضي، وقالت: "أنا اكتشفت أن الصحاب الافتراضيين اللي على النت أفضل بكتير من الصحاب اللي في الحقيقة"، ورد عليها أحد المتابعين وقال: "حقيقي في ناس كتير حلوة قلوبهم صافية، الصحاب اللي في الحقيقة ما يتعوضوش لكن للأسف كل واحد منا في دولة تانية لكن المحبة محفوظة ولما نتجمع ولا كأننا غيبنا عن بعض".

ليقوم بعدها أحد متابعيها بالرد على رأيها في الشهادة الجامعية وأنها ليست الأساس، وإنما الأساس هو الحساب البنكي وقال: "طب والـ 16 سنة تعليم يا فنانة؟"، لترد عليه سمية الخشاب قائلة: "16 رقم فالبنك أحسن واقعيًا"، كما قام أحد المتابعين بسؤالها حول ما إذا كان هناك أحدًا هو السبب في هذه التصريحات وقال: "الفنانة في حد مضايقها جامد"، لترد عليه سمية وقالت: "لا عايزة بناتي يبقوا عارفين قيمتهم يا إما يفضلوا سينجل ويشتغلوا ويبسطوا نفسهم".

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تثير خلالها الفنانة سمية الخشاب الجدل حول التعليم والزواج، وعلقت من قبل عقب نتيجة الثانوية العامة عبر حسابها على نفس التطبيق وقالت للطلاب: "هتحط في الشهادة طعمية"، مما أثار جدلًا كبيرًا.

وتشارك الفنانة سمية الخشاب ببطولة فيلم "أوراق التاروت" وسط نخبة من نجمات السينما المصرية، منهم الفنانة رانيا يوسف والفنانة مي سليم، الفنان عبدالعزيز مخيون، الفنان محمد عز، الفنان علاء مرسي، تأليف معتز المفتي، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الفنانة سمية الخشاب تشارك ببطولة مسلسل "أم أربعة وأربعين"، مع: جومانا مراد، فاطمة الصفي، حمد أشكناني، ميس قمر، هدى الخطيب، تأليف هبة مشاري حمادة، إخراج المثنى صبح.

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