ياسمين والعوضي ونيللي كريم وهشام عاشور.. أبرز حالات الطلاق وفسخ الخطوبة بين الفنانين في 2024

كتب- مروان الطيب:

شهد عام 2024 انفصال عدد كبير من نجوم الفن، إذ أعلن بعضهم خبر الطلاق عن شريك حياته، أو فسخ الخطوبة، وكان من بينهم حالات مثلت صدمة للجمهور.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز حالات الانفصال في 2024:

أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

فوجئ جمهور ومتابعو الفنان أحمد العوضي، والفنانة ياسمين عبدالعزيز، بإعلانيهما رسميًا الطلاق، مطلع العام الجاري، ونشرت ياسمين خبر الانفصال عبر حساباتها الرسمية على "السوشيال ميديا"، وقالت: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير".

وتصدرت "ياسمين" و"العوضي" تريند تطبيق "X" إلى جانب عبارة "وحش الكون" التي اعتاد "العوضي" أن يقولها لـ "ياسمين" بأحداث مسلسل "اللي مالوش كبير"، وعلق المتابعين قائلين: "رسميًا طلاق وحش الكون وعلى الله حكايتك يا ست، حتى وحش الكون اتطلقت، قلنا مليون مرة اللي بيدخل الناس في كل حاجة في حياته الشخصية يستاهل اللي يحصله".

نيللي كريم وهشام عاشور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن انفصال النجمة نيللي كريم، وزوجها هشام عاشور بعد زواج دام عامين ونصف وذلك بشهر مايو الماضي، وأكد خبر الطلاق موقع "ET بالعربي"، ونشر صورة لهما عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، وكتب عليها: رسميًا طلاق نيللي كريم وهشام عاشور".

شيري عادل وطارق صبري

أعلنت الفنانة شيري عادل، انفصالها رسميًا عن الفنان طارق صبري، بعد فترة زواج دامت نحو عام ونصف.

ونشرت شيري عادل عبر خاصية "ستوري" حسابها على موقع "انستجرام: "تم الانفصال الرسمي بيني وبين طارق مع وجود الاحترام بينا، وربنا يكتب الخير لكل واحد فينا في حياته".

كما أعلن الفنان طارق صبري من جانبه انفصاله عن شيري عادل، بنفس الطريقة عبر خاصية "ستوري" أيضًا، وكتب : "تم الانفصال الرسمي بيني وبين شيري مع وجود الاحترام بينا وربنا يكتب الخير لينا إحنا الاثنين".

جوري بكر

أعلنت الفنانة جوري بكر انفصالها عن زوجها، بعد زواج دام حوالي 14 شهرًا.

وكتبت جوري بكر عبر خاصية "ستوري" بحسابها على موقع "انستجرام": "ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير، تم الانفصال بيني وبين زوجي وربنا يوفق الجميع"، وتابعت: "الحمد لله صبرت كثير واستحملت اللي مفيش جبل يستحمله".

أحمد جمال سعيد

أعلن الفنان أحمد جمال سعيد، انفصاله من زوجته، بعد زواج استمر لـ12 عامًا.

وكتب أحمد جمال سعيد عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "تم الانفصال منذ أكثر من شهر بيني وبين السيدة ساره قمر، واليوم تم الطلاق رسمياً، أتمنى لها كل التوفيق في حياتها القادمة".

أمير طعيمة وجيني كامل

أعلنت جيني كامل، انفصالها رسميا عن زوجها الشاعر الغنائي أمير طعيمة، عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت جيني، عن الخبر عبر "فيسبوك"، وعلقت: "تم الطلاق الرسمي وليس انفصال وسيبقى أمير والد أولادي وجد أحفادي.. له الود والتقدير.. الحمد لله".

وائل فرج ومروة الأزلي

أعلنت الفنانة مروة الأزلي فسخ خطوبتها من المخرج وائل فرج، بعد فترة خطوبة استمرت لمدة عام ونصف.

احتفلت مروة الأزلى، بـ خطبتها من وائل فرج، في شهر نوفمبر عام 2023، حيث نشرت العديد من الصور على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أثناء ارتدائها فستان باللون الأبيض.

فسخ خطوبة نور إيهاب

فوجئ متابعو الفنانة الشابة نور إيهاب، بحذف جميع الصور ومقاطع الفيديوهات التي تجمعها بخطيبها من على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت نور على خبر انفصالها عبر وجودها ضيفة على برنامج "عرب وود" وقالت: "أي حد معروف أو حياته ظاهرة قدام الناس بحكم شغله، هيكون فيه حاجات سلبية وحاجات إيجابية مش المفروض غير أنه يركز في شغله وبس، ويركز في ردود الأفعال اللي بتجيله من الناس على شغله بس مش على حياته".

طلاق هند عبدالحليم

أعلنت الفنانة هند عبدالحليم انفصالها عن زوجها، بعد زواج دام 3 أعوام تقريبا.

ونشرت هند عبدالحليم صورة لها احتفالًا بالعام الجديد، عبر صفحتها على "انستجرام"، وكتبت: "أيام بتمشي وناس بتمشي وإحنا بنتغير أوي، وكل حاجة بتتغير حوالينا ومفيش أي حاجة دائمة.. بس مش معنى إنّك لوحدك إنّك وحيد ساعات كتير بتحتاج ده عشان تلاقي نفسك وتعرف تبص حواليك كويس، كل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله السنة دي تكون أحلى وأحن على الكل يا رب"، وأنهت تعليقها بهاشتاج "سينجل".

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