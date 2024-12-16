بحركته الشهيرة.. كيف ظهر كريستيانو رونالدو في الأغنية الرسمية لكأس العالم 2034 بالسعودية؟

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كتب- معتز عباس:

شارك البرتغالي كريستيانو رونالدو في حملة الترويج لبطولة كأس العالم 2034 بالمملكة العربية السعودية.

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ونشر برنامج "عرب وود"، مقطع فيديو لرونالدو الذي شارك في أغنية "يلا يلا" بحركته الشهيرة، ضمن الحملة الترويجية التي تقوم بها السعودية استعدادًا لمونديال 2034.

ومن المقرر أن يُقام كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما تستضيف السعودية البطولة عام 2034.



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