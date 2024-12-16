لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بحركته الشهيرة.. كيف ظهر كريستيانو رونالدو في الأغنية الرسمية لكأس العالم 2034 بالسعودية؟

06:32 م الإثنين 16 ديسمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    اغنية يلا يلا لمونديال السعودية
  • عرض 6 صورة
    كريستيانو رونالدو من الأغنية الترويجية لكاس العالم 2034
  • عرض 6 صورة
    كريستيانو رونالدو من الأغنية الترويجية لكاس العالم 2034
  • عرض 6 صورة
    اغنية يلا يلا لمونديال السعودية
  • عرض 6 صورة
    كريستيانو رونالدو من الأغنية الترويجية لكاس العالم 2034
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- معتز عباس:

شارك البرتغالي كريستيانو رونالدو في حملة الترويج لبطولة كأس العالم 2034 بالمملكة العربية السعودية.

View this post on Instagram

A post shared by ArabWood (@arabwoodtv)

ونشر برنامج "عرب وود"، مقطع فيديو لرونالدو الذي شارك في أغنية "يلا يلا" بحركته الشهيرة، ضمن الحملة الترويجية التي تقوم بها السعودية استعدادًا لمونديال 2034.

ومن المقرر أن يُقام كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما تستضيف السعودية البطولة عام 2034.


اقرأ أيضا..
منتج "ثقوب" لـ"مصراوي": "السينما السعودية متعددة الثقافات وأمامها موقف تاريخي"

قبل رحيله.. ماذا قال الراحل نبيل الحلفاوي في قصيدة نعيه؟

كأس العالم مونديال السعودية كريستيانو رونالدو يلا يلا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

حوار- نقيب الأطباء: إلغاء "العمومية" أصعب قرار في حياتي النقابية.. وهذا موقف "المستقيلين
بدء استحقاقات شهادة 27% في بنكي الأهلي ومصر الأسبوع الجاري.. ما هي البدائل؟