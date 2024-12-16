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ياسمين صبري في أحدث ظهور داخل "الجيم".. والجمهور: "أجمل من جورجينا"

06:18 م الإثنين 16 ديسمبر 2024

ياسمين صبري

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كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة ياسمين صبري عن رشاقتها في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت ياسمين، صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، من داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم".

وتفاعل رواد موقع "انستجرام"، مع الصورة، جاءت التعليقات، كالتالي: "قمر ورايقه"، "أجمل ست في العالم"، "أجمل من جورجينا"، "قمر أوي".

يذكر أن، ياسمين صبري تشارك في دراما رمضان 2025 بمسلسل "ضل حيطة" من تأليف محمد سيد بشير وإخراج إبراهيم فخر.

وكانت آخر مشاركات الفنانة ياسمين صبري مسلسل "رحيل" والذي عُرض بموسم دراما رمضان 2024، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين بينهم أحمد صلاح حسني ومحمد كيلاني.

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