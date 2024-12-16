بحضور نجوم الإعلام والفن.. افتتاح النسخة الأولى لمهرجان الإبداع العربي

كتبت- منال الجيوشي

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، افتتحت أمس الأحد، فعاليات النسخة الأولى لمهرجان الإبداع العربي، بمكتبة مصر العامة بالدقي، بحضور كوكبة من نجوم الفن والإعلام، وتستمر فعاليات المهرجان حتى يوم ١لأربعاء ١٨ ديسمبر الجاري.

وكرم المهرحان نخبة من النجوم المصرية والعربية فى مقدمتهم اسم الموسيقار علي إسماعيل وتسلمت الدرع ابنته السيدة شجون، الفنان الكبير علي الحجار وتسلم الدرع عنه الكاتب الشاعر جمال بخیت، والمطربة التونسية لطيفة وتسلم الدرع عنها الإعلامي ممدوح موسى، الإعلامية الكبيرة سناء منصور وتسلمت الدرع عنها الإعلامية جاسمين طه، اسم المخرج والمنتج السعودي الراحل محمد قزاز وتسلم الدرع أبنائه السيد عمرو والسيد يوسف قزاز، السفير عبد الرؤوف الريدي وتسلم الدرع عنه السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة

وألقى كل من الدكتور سمير فرج رئيس مؤسسة إبداع للفنون المنظمة للمهرجان، الكاتب الصحفي أيمن الحكيم رئيس المهرجان، الدكتورة ثناء هاشم مدير المهرجان، كلمات موجزة رحبوا فيها بالسادة الحضور، ووجهوا الشكر لإدارة مكتبة مصر العامة لاستضافتهم للمهرجان، كما وجهوا الشكر لكل الشخصيات والمؤسسات والبرامج الداعمة والمساندة للمهرجان .

وفي كلمتها أعربت الكاتبة والباحثة الثقافية سميحة المانسترلي رئيس مؤسسة آتوم للتنمية الثقافية والإبداع، وأحد الداعمين والمساندين للمهرجان، عن سعادتها بهذا العرس الثقافي الإبداعي وتكريم نماذج مصرية وعربية مشرفة، مؤكدة أن الفنون هي عنصر هام من عناصر القوة الناعمة لشعوبنا العربية، وأن مصر حاضنة الإبداع العربي وبوتقة الانطلاق الحقيقي للانتشار على المستوى الإقليمي والعالمي، كانت ومازالت وستظل مصر هي كالشرنقة الحنون الراعية والمحتضنة للإبداع الحقيقي بمختلف صنوفه .

بحضور الدكتور سامح سليم مدير التصوير، والدكتور أحمد فهمي عبد الظاهر وكيل معهد السينما، والدكتور أشرف جلال حسن الأستاذ بقسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة وعميد كلية الإعلام بجامعة قناة السويس، والإذاعية إيناس جوهر رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، والدكتورة منى الصبان مديرة المدرسة العربية لتعليم فنون السنيما، والناقدة ماجدة موريس، والإعلامي جمال الشاعر، والدكتور عبد الله بانخر أستاذ الإعلام بالمملكة العربية السعودية.

كما شهد الافتتاح السيناريست الدكتور مدحت العدل، والمخرجة إيناس الدغيدي، والمخرج السعودي عمر الجاسر الأمين العام لإتحاد الفنانين العرب، والمخرج أشرف فايق، والإعلامي داوود عصمت، والمؤرخ السياسي والعسكري اللواء جمال النجار، والفنان وائل العوني أحد نجوم مسرح مصر، وعرض في ختام الافتتاح الفيلم الوثائقي المصري "عزبة البرج" والفيلم الروائي السعودي 'ماريونيت" .