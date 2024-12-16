تكريم ياسين التهامي ودقيقة حداد على روح الحلفاوي.. مهرجان فنون الأداء يفتتح دورته الرابعة

كتبت- منال الجيوشي

افتتح أمس الأحد مهرجان فنون الأداء فعاليات دورته الرابعة بمسرح السامر، دورة الراحل صلاح السقا، وبحضور الأستاذة الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون والمخرج أحمد البوهي الرئيس الشرفي للمهرجان، والدكتورة ولاء محمد رائد الاتحاد بالمعهد العالمي للفنون الشعبية، وعدد كبير من الفنانين والمسرحيين والنقاد.

بدأ المهرجان الذي قدمته الإعلامية والفنانة ولاء الحديني بفقرات أدائية قبل فتح الستارة منها الأراجوز والعزف علي الربابة، ومع فتح الستارة قدمت لنا فرقة " كازينو بديعة "عدد من الأغاني التراثية تفاعل معها الجمهور ونالت إعجاب كل الحضور بما تحمله من نوستالجيا وأداء معبر من قبل الفرقة .

وطالبت مقدمة حفل الافتتاح ولاء الحديني كل الحضور بالوقوف دقيقة حداد على روح الفنان الكبير الراحل نبيل الحلفاوي، وقدمت اعتذار من الشاعر هشام الجخ الذي كان مفترض تقديمه للحفل ولكنه اعتذر لظروف صحية، وفي كلمته قال الفنان والمخرج أحمد البوهي الرئيس الشرفي للمهرجان: أنا عايز أقول كلمة أنا حاسسها بعيدا عن الكلمات الرسمية، أنا سألت نفسي عندما رشحتني د. غادة جبارة، ود. سمر سعيد، ماهي علاقتي بالفن الشعبي، وفكرت فوجدت أنني منذ الصغر وأنا محب للفن الشعبي، وهو ينقل لنا تاريخنا، والفن الشعبي مقاومة وهو يقدم لنا الواقع الحقيقي الاجتماعي وهو ضرورة من ضرورات الحياة وهو جزء أصيل يستحق منا جميعا كل التقدير، وانا أتشرف لأكون جزء من هذا المهرجان .

وفي كلمتها الدكتورة ولاء محمد رائد اللحنة الفنية قالت : الحمد لله كلل تعبنا بالنجاح وأنا لا أنسى كلمة د. غادة جبارة كل دورة وهي تؤكد أنه طالما نحن مكملين وبعد انتهاء الدورة الرابعة نستعد للدورة الخامسة، إذن فنحن ناجحين، وأنقل لكم اعتذار د. سمر سعيد على عدم الحضور لسفرها، وأشكر كل العاملين بالمهرجان من أساتذة وطلبة

وفي كلمتها قالت الدكتورة د. غادة جبارة إن الاستمرارية تعني النجاح وهذا المهرجان عزيز على قلبي لأنه ولد معي عندما كنت نائبا لرئيس الأكاديمية، وأنا سعيدة بهذا المجهود الكبير الذي قام به المعهد والدكتورة سمر سعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، وسعادتي أكبر بأن الدورة تحمل اسم المخرج الكبير الراحل صلاح السقا وهو مبدع من مبدعينا، وأشكر المخرج أحمد البوهي فهو فنان وشخص مخلص جدا في عمله، وأشكر كل شركاء النجاح وهم البنك التجاري الدولي ومسرح السامر وكل الداعمين، واشكر كل أبنائي الطلبة والطالبات المشرفين لنا دائما

وعقب كلمة د. غادة جبارة تم تكريم رواد فنون الأداء، الدكتور الفنان سامي عبد الحليم، الراحل الدكتور سميح شعلان، المخرج والفنان الراحل عبد الرحمن الشافعي وتسلمها نجله الفنان أحمد الشافعي، الفنان الراحل محمود رضا، والراحل المخرج صلاح السقا الذي تحمل الدورة الرابعة اسمه، والشيخ ياسين التهامي الذي نال تصفيقا حادا عقب صعوده علي المسرح والاعلان عن تكريمه، وأخرج حفل الافتتاح المخرج والفنان أسامة فوزي، وعرض عقب مراسم حفل الافتتاح العرض المسرحي الأدائي " ١٩٩٢" .