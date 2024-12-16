هل اعتزل نبيل الحلفاوي الفن قبل رحيله؟

كتب-مصطفى حمزة:

رحيل الفنان القدير نبيل الحلفاوي، طرح أسئلة حول تكريمه، وغيابه عن حضور حفلات التكريم.

الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، عبر صفحته في موقع "أكس"، كان قد رد على أسئلة من متابعي الصفحة، حول موقفه من التكريم واعتزال الفن.

وبدأ أحدهم بالسؤال: "هل يكتفي الإنسان من التكريم يافنان؟"، وأجاب الحلفاوي،:" نعم".

وردا على سؤال: "أفهم من كده إنك اعتزلت الفن واكتفيت بما قدمت من مسيرة حافلة بالنجاح والتميز، أم أنه إذا قدم لجنابك عملا مميزا يضيف لما قدمت هل تقبل أم تعتذر، أرجو الإجابة".

و أجاب الفنان الراحل نبيل الحلفاوي: "بنتكلم عن الاكتفاء من التكريمات.. إزاي يا عادل تفهم إنه اعتزال عن الفن؟".

ونال الفنان الراحل جوائز عديدة، عقب مشاركته في أفلام "اغتيال مدرسة"، و "الهروب إلى القمة"، ونال شهادات تقدير من وزارة الإعلام عن مسلسل "رأفت الهجان"، ومن وزارة الدفاع عن فيلم "الطريق إلى إيلات"، وحصل عن نفس الفيلم على درع وزارة الإعلام عام 1994 .

الفنان نبيل الحلفاوي، الذي رحل عن عالمنا أمس الأحد غاب عن الساحة، بعد مشاركته في مسلسل "القاهرة كابول"، الذي قام ببطولته الفنان فتحي عبدالوهاب، وخالد الصاوي، وحنان مطاوع وعدد آخر من الفنانين، وكان من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام على، وعرض في رمضان 2021، وظهر كضيف شرف في فيلم "تسليم أهالي" عام 2022.