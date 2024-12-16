طرح البوستر الرسمي لفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"

كتب-مصطفى حمزة:

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، البوستر الرسمي للعمل، مع اقتراب موعد عرضه يوم 1 يناير 2025.

فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" ، نال الجائزة الكبرى وجائزة النقاد بمهرجان سينماميد لأفلام البحر المتوسط في بلجيكا.



الفيلم، هو الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور، ومن بطولة النجم الشاب عصام عمر، الذي يخوض أولى تجاربه السينمائية، بالإضافة إلى ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء في تجربته التمثيلية الأولى.