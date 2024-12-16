لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

طرح البوستر الرسمي لفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"

03:16 م الإثنين 16 ديسمبر 2024
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    بوستر فيلم رامبو
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-مصطفى حمزة:
طرحت الشركة المنتجة لفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، البوستر الرسمي للعمل، مع اقتراب موعد عرضه يوم 1 يناير 2025.

فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" ، نال الجائزة الكبرى وجائزة النقاد بمهرجان سينماميد لأفلام البحر المتوسط في بلجيكا.

الفيلم، هو الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور، ومن بطولة النجم الشاب عصام عمر، الذي يخوض أولى تجاربه السينمائية، بالإضافة إلى ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء في تجربته التمثيلية الأولى.

البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو مهرجان سينماميد خالد منصور عصام عمر نجوم الفن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بيان منسوب للأسد يكشف كواليس هروبه: أتمنى أن تعود سوريا حرة
بنوك تخفض الفائدة قبل قرار المركزي.. تفاصيل أسعار الفائدة على شهادات الادخار في 10 بنوك
فيديو مفاجأة| الجولاني كان في مسلسل الاختيار.. كيف تحدث عنه؟
فيديو مفاجأة| الجولاني كان في مسلسل الاختيار.. كيف تحدث عنه؟
داخل المتحف المصري الكبير.. شاهد حكاية 7 آلاف سنة