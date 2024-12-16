قبل رحيله.. ماذا قال الراحل نبيل الحلفاوي في قصيدة نعيه

كتب-مصطفى حمزة:

كشف د. أحمد مجاهد "رئيس هيئة الكتاب السابق"، عن قصيدة شعر باللهجة العامية، كتب فيها الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، وصيته عن كتابة نعي رحيله.

د.أحمد ماجاهد، نشر عبر صفحته في موقع فيسبوك، قصيدة كتبها الفنان الراحل نبيل الحلفاوي عام 1987، وذلك عقب رحيل الفنان الراحل عن عالمنا أمس الأحد، عن عمر يناهز 77 عاما، بعد صراع مع المرض.

وجاء في القصيدة:

في نعيي ما تكتبوش

أسامي القرايب

في نعيي لازم تنكتب

أسامي الصحاب

وصيغة الكلام

- بدون النظام

وحسب الميزان

مش حسب المحبة -

حتبقى كده :

صديق كل من

السعدني والصحن ولينين

فرغلي والدكتور أمين

سامي ومرعي وأحمد ياسين

يحيى وحمدي وعبدالله غيث

سامح وشامخ وعلوة وأديب

سيدهم وكيمو وسناء

والطاهر بهاء

أحمد وحودة وعِماد

محمد ودوحة ورِياض

أشرف وشاكر وطلعت

عزت ومدحت و بهجت

حسين وسمرة وجلجل غنيم

شريف وعادل وعز وكريم

هشام وخضر وجمال

أحمد كمال

منه حمايا ومنه صديق

محمد وفيق

وعبده كمان

قبل ما أناسبه بزمان

أسامة عكاشة ومحسن وحفـظ

هادي وصبحي ولطفي وشعب

روقه ورستم وزيـزو ودفـر

عوض وزيكا ونور الشريف

عمر وأردش وهاني مطاوع

حجازي اللي سابنا ف عز الشباب

سيد خميس وسيد حجاب

حتى ابنى وأبويا

وخالي وأخويا

ييجوا في نعيي ضمن الصحاب

و لجل المناسبة و لجل العادات

ماقلتش في نعيي

صحـابي البنـات"

ومع ما قدمه الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، على مدى مشواره الفني بدأ في السبعينات، عبر شاشات التلفزيون والسينما، وخشبة المسرح، كانت له أيضا تجربة شعرية.

وصدر للفنان الراحل عام 1987، ديوان شعري، أهداه إلى زوجته "نادية"، وأبناءه "خالد"، و "وليد"، وضم الديوان 14 قصيدة، منها حادي بادي، وسندريلا، نهاية رحلة الأحزان، اعتذار على شاعر بني عامر، دموع المسرح

زادت شهرة الراحل، عقب تقديمه شخصية "المعلى قانون"، في مسلسل "غوايش"، وظهر بعدها في مسلسل "الحب وأشياء أخرى"، وقدم شخصية رجل المخابرات "نديم هاشم"، في مسلسل "رأفت الهجان"، وأصبح أبرز نجوم مسلسلات "الزيني بركات"، و"زيزينيا".

نال الفنان الراحل جوائز عديدة، عقب مشاركته في أفلام "اغتيال مدرسة"، "الهروب إلى القمة"، و"الطريق إلى إيلات"، و شهادات تقدير عن مسلسل "رأفت الهجان".