"كان نوارة دفعتنا".. فاطمة المعدول تنعى نبيل الحلفاوي برسالة مؤثرة

كتب- مروان الطيب:

حرصت الكاتبة فاطمة المعدول، أرملة الكاتب المسرحي والسيناريست الكبير لينين الرملي، على نعي الفنان الكبير نبيل الحلفاوي الذي رحل عن عالمنا أمس، بعد تدهور حالته الصحية عن عمر يناهز 77 عاما.

ونشرت المعدول رسالة مؤثرة عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، نعت خلال رحيل الفنان الكبير نبيل الحلفاوي وكتبت: "ماذا لو كسبت العالم وخسرت نفسك، شعار النبيل منذ أن كنا شباب صغير، كان نوارة دفعتنا على قسم التمثيل، أحب مهنته واحترمها وأخلص لها، وأخلص في كل ما يقوم به في حياته، عاش بقناعاته وبمبادئه ولم يهادن أبدًا، تؤأم روح لينين الرملي وعم أولادي، وصديقي وأخويا الغالي".

وأنهت تعليقها قائلة: "تعازي للأستاذة الغالية نادية كمال حبه الكبير، وأولاده حبايب قلبه خالد ووليد الحلفاوي، مصابكم مصابنا وهو كبير جدًا، مع السلامة يا بلبل".

وتوفي الأحد 15 ديسمبر، الفنان نبيل الحلفاوي بعد صراع مع المرض، في أحد المستشفيات، إذ عاني الفترة الأخيرة من مشاكل صحية استدعت إيداعه العناية المركزة.

نبيل الحلفاوي أحد أهم نجوم الفن في مصر والعالم العربي، شارك في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية السينمائية والتلفزيونية والمسرحية.

ومن أشهر أعماله: مسلسل غوايش، مسلسل رأفت الهجان، الفيلم التليفزيوني الطريق إلى إيلات، فيلم شبكة الموت، فيلم العميل رقم 13، مسلسل ثلاثية الكهف والوهم والحب، مسرحية الزير سالم، ومسرحية عفريت لكل مواطن.

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