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هاني رمزي وتامر عاشور ولقاء سويدان.. 20 صورة من حفل مؤسسة راعي مصر للتنمية في قصر عابدين

01:02 م الإثنين 16 ديسمبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    الفنانة لقاء سويدان
  • عرض 20 صورة
    الفنان هاني رمزي
  • عرض 20 صورة
    تامر عاشور من حفل مؤسسة راعي مصر للتمنية الخيري
  • عرض 20 صورة
    تامر عاشور من حفل قصر عابدين
  • عرض 20 صورة
    تامر عاشور من حفل مؤسسة راعي مصر للتنمية
  • عرض 20 صورة
    تامر عاشور من كواليس حفل قصر عابدين الخيري
  • عرض 20 صورة
    تامر عاشور يتألق في حفل قصر عابدين
  • عرض 20 صورة
    تامر عاشور يحيي حفل مؤسسة راعي التنمية الخيري
  • عرض 20 صورة
    جمهور حفل تامر عاشور في قصر عابدين
  • عرض 20 صورة
    جمهور حفل قصر عابدين
  • عرض 20 صورة
    حضور جماهيري لحفل تامر عاشور في قصر عابدين
  • عرض 20 صورة
    تامر عاشور
  • عرض 20 صورة
    شخصيات عامة بحفل قصر عابدين
  • عرض 20 صورة
    نجوم الفن والإعلام بحفل قصر عابدين
  • عرض 20 صورة
    نجوم الفن وشخصيات عامة من حفل قصر عابدين
  • عرض 20 صورة
    هاني رمزي من حفل تامر عاشور في قصر عابدين
  • عرض 20 صورة
    هاني رمزي من كواليس حفل تامر عاشور في قصر عابدين_20
  • عرض 20 صورة
    حضور حفل قصر عابدين الخيري
  • عرض 20 صورة
    الفنان تامر عاشور
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كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

أقامت مؤسسة راعي مصر للتنمية، حفلًا خيريًا مساء الأحد، وذلك في قصر عابدين بمنطقة وسط البلد، وسط حضور عدد من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

وأحيا الفنان تامر عاشور الحفل الخيري، وقدم باقة من أغانيه وسط تفاعل المتواجدين منها "كان موضوع، هيجيلي موجوع"، وكان من أبرز المتواجدين الفنان هاني رمزي، النائب إيهاب رمزي عضو مجلس النواب، أعضاء المؤسسة، إلى جانب وزيرة الهجرة السابقة سها الجندي، إلى جانب لفيف من رجال الأعمال والشخصيات العامة.

وحصد الفنان تامر عاشور مؤخرًا جائزتين هما جائزة "أغنية العام" على مستوى الوطن العربي، والثانية جائزة "أفضل أغنية مصرية" لعام 2024، وذلك عن أغنية "هيجيلي موجوع".

وأحيا تامر عاشور مؤخرًا حفلًا غنائيًا على هامش فعاليات البطولة السعودية الدولية للجولف، التي أقيمت ضمن فعاليات "موسم الرياض".

يذكر أن، تامر عاشور يحيي حفلًا غنائيًا في البحرين يوم 19 ديسمبر الجاري.

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مؤسسة راعي مصر للتنمية هاني رمزي تامر عاشور لقاء سويدان
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