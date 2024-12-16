هاني رمزي وتامر عاشور ولقاء سويدان.. 20 صورة من حفل مؤسسة راعي مصر للتنمية في قصر عابدين

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كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

أقامت مؤسسة راعي مصر للتنمية، حفلًا خيريًا مساء الأحد، وذلك في قصر عابدين بمنطقة وسط البلد، وسط حضور عدد من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

وأحيا الفنان تامر عاشور الحفل الخيري، وقدم باقة من أغانيه وسط تفاعل المتواجدين منها "كان موضوع، هيجيلي موجوع"، وكان من أبرز المتواجدين الفنان هاني رمزي، النائب إيهاب رمزي عضو مجلس النواب، أعضاء المؤسسة، إلى جانب وزيرة الهجرة السابقة سها الجندي، إلى جانب لفيف من رجال الأعمال والشخصيات العامة.

وحصد الفنان تامر عاشور مؤخرًا جائزتين هما جائزة "أغنية العام" على مستوى الوطن العربي، والثانية جائزة "أفضل أغنية مصرية" لعام 2024، وذلك عن أغنية "هيجيلي موجوع".

وأحيا تامر عاشور مؤخرًا حفلًا غنائيًا على هامش فعاليات البطولة السعودية الدولية للجولف، التي أقيمت ضمن فعاليات "موسم الرياض".

يذكر أن، تامر عاشور يحيي حفلًا غنائيًا في البحرين يوم 19 ديسمبر الجاري.

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