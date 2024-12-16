كيف رد نبيل الحلفاوي على سؤال "هل الفن حرام شرعا"؟

كتب-مصطفى حمزة:

رفض الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، التعليق على موقفه بشأن العلاقة بين الفن والدين، خاصة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

الفنان الذي رحل عن عالمنا أمس الأحد، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 77 عام، كان قد علق عبر صفحته في موقع "إكس"، على سؤال من متابع له، قال فيه، هل الفن حرام شراعا؟

وجاء السؤال، كالتالي: "سؤال لحضرتك ؟؟ بعد كل العمر ده تعتقد أن الفن كان دوره إيجابي على المجتمع المسلم أم كان من أهم أسباب تدهور أخلاق الشباب والفتيات ودمار في البيوت والأسر المصرية ؟ ومن وجهة نظرك هل الفن حرام شرعا ؟".

و أجاب، الحلفاوي، :" كتبت أكثر من مرة.. لا أناقش هنا أمورا دينية، لا أرى أن السوشيال ميديا تصلح لهذا. حيث أن بابها مفتوح لكل من هب ودب. ولكل مغرض خبيث يبغي الفتنة.. وصلت؟".

وتتلقى أسرة الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، العزاء، غدا الثلاثاء، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، رحل عن عالمنا أمس الآحد، بعد مشوار فني حافل، تنوعت و تعددت خلاله أعماله، وقدم على خشبة المسرح، مسرحيات عديدة، منها عفريت لكل مواطن، و عجبي، و سفينة نوح، وشارك في أفلام سوبر ماركت، واغتيال مدرسة،و الطريق إلى إيلات.

ومن أبرز المسلسلات، التي شارك الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، في بطولتها، غوايش، الزيني بركات، رأفت الهجان، زيزينيا، الحب وأشياء اخرى، وعملة نادرة، القاهرة كابول.

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