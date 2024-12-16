"فقدنا قيمة وقامة مصرية وعربية كبيرة".. رامي إمام ينعى نبيل الحلفاوي

كتب- مروان الطيب:

نعى المخرج رامي عادل إمام، الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، الذي رحل عن عالمنا أمس عن عمر يناهز 77 عامًا، بعد صراع مع المرض.

ونشر رامي إمام صورة للفنان الراحل عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، وكتب: "هتوحشنا يا قبطان، الفنان الكبير والنبيل نبيل الحلفاوي في ذمة الله، احنا فقدنا قيمة وقامة مصرية وعربية كبيرة، خالص التعازي للأسرة الكريمة والزملاء الأعزاء وليد وخالد الحلفاوي، ربنا يرحمه ويغفر له ويدخله فسيح جناته ويصبركم".

وشهدت جنازة الراحل نبيل الحلفاوي، التي أقيمت مساء الأحد في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي والشخصيات العامة وهم الفنان أشرف زكي، الفنان محمود البزاوي، الفنان ياسر علي ماهر، الفنان أكرم حسني، الإعلامي محمود سعد، الفنان أحمد صلاح السعدني، الفنان أحمد سلامة، الفنانة أيتن عامر، الفنان عمرو يوسف، أحمد خالد صالح، هنادي مهنا، السيناريست عبد الرحيم كمال، الفنان أحمد جمال سعيد، الفنان سامي مغاوري، الفنان أكرم الشرقاوي، الفنان صبري فواز، الفنان سامح الصريطي، الفنانة هناء الشوربجي، الفنان محمود عبد الغفار، الفنان خالد كمال، الفنان إيهاب فهمي، الفنانة مريم الخشت، الفنان حمزة العيلي.

نبيل الحلفاوي أحد أهم نجوم الفن في مصر والعالم العربي، شارك في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية السينمائية والتلفزيونية والمسرحية.

ومن أشهر أعماله: مسلسل غوايش، مسلسل رأفت الهجان، الفيلم التليفزيوني الطريق إلى إيلات، فيلم شبكة الموت، فيلم العميل رقم 13، مسلسل ثلاثية الكهف والوهم والحب، مسرحية الزير سالم، ومسرحية عفريت لكل مواطن.

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