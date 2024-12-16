تركي آل الشيخ ينعي الفنان الراحل نبيل الحلفاوي

كتب- معتز عباس:

نعى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، الذي وافته المنيه الأحد.

وكتب تركي، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون خالص العزاء في وفاة الفنان القدير نبيل الحلفاوي، اللهم اغفر له وارحمه، عزائي لأسرته الكريمة وجمهوره الكبير".

ورحل عن عالمنا أمس الأحد، الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، عن عمر يناهز ٧٧ عاما، وشيع جثمانه عقب صلاة العشاء، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

نبيل الحلفاوي أحد أهم نجوم الفن في مصر والعالم العربي، إذ شارك في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية السينمائية والتلفزيونية والمسرحية.

ومن أشهر أعماله: مسلسل غوايش، مسلسل رأفت الهجان، الفيلم التليفزيوني الطريق إلى إيلات، فيلم شبكة الموت، فيلم العميل رقم 13، مسلسل ثلاثية الكهف والوهم والحب، مسرحية الزير سالم، ومسرحية عفريت لكل مواطن.