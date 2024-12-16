يشارك بمهرجان الإبداع العربي.. مخرج "المحلة منين يا سمنودي": الفيلم إهداء للريس مرسي بركة

كتبت- منال الجيوشي

يشارك الفيلم الوثائقي "المحلة منين يا سمنودي" في الدورة الأولى من مهرجان الإبداع العربي، بمسابقة الأفلام الطويلة.

وقال محمد الموجي مخرج الفيلم: "(المحلة منين يا سمنودي)، يحكي سيرة الريس مرسي بركة وقصة آلة السمسمية وحكايتها مع مدن القنال ودورها في المقاومة الشعبية"، معربا عن سعادته بمشاركته في مهرجان الإبداع العربي، ويهدي هذه المشاركة للريس زكريا إبراهيم أحد أبرز مؤسسي فرقة الطنبورة ورئيس فن الضمة والسمسمية، والذي كان أحد صنّاع الفيلم ورحل عن عالمنا مؤخرًا.

وتابع الموجي: "الفيلم تم تصويره بين محافظتي القاهرة والإسماعيلية في شهر رمضان، وحرصنا على لقاء من عاصروا الريس مرسي بركة، كما جمعتنا لقاءات باثنين من أولاده، حكوا لنا ذكريات الأسرة معه، وأشهر الأغاني التي مازالوا يحبون سماعها لليوم بصوت والدهم على أنغام السمسمية".

الفيلم من إنتاج الشركة المتحدة UMS وتنفيذ شركة CMC أسامة الشاذلي ورشا الشامي، فكرة وإخراج محمد الموجي، ويضم فريق الإعداد والإخراج: منى الموجي، مايكل رفلة، أحمد هشام، مديرا التصوير: محمود حامد ومصطفى إبراهيم، مونتاج وتلوين ولاء الدين، مهندس صوت محمد كمال.

جدير بالذكر أن مهرجان الإبداع العربي، يشهد في دورته الأولى مشاركة 8 أفلام في مسابقة الأفلام الطويلة، وهي: الفيلم المصري "سمر.. قبل أخر صورة"، الفيلم المصري "المحلة منين يا سمنودي"، الفيلم البحريني "ماء ورد"، الفيلم الجزائري "تقبلني"، الفيلم التونسي "ود"، الفيلم اللبناني "سيلما"، الفيلم المغربي "المرايا المكسورة"، الفيلم الجزائري: "رجلان ومصير".