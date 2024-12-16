لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني وياسمين رئيس يحتفلون بالعرض الخاص لفيلم "الهنا اللي أنا فيه"

12:13 ص الإثنين 16 ديسمبر 2024
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    الفنانة دينا الشربيني_1
  • عرض 11 صورة
    أيمن بهجت قمر مع ياسمين رئيس ودينا الشربيني_4
  • عرض 11 صورة
    دينا الشربيني مع أبطال فيلم الهنا اللي أنا فيه_5
  • عرض 11 صورة
    المخرج خالد مرعي_3
  • عرض 11 صورة
    الفنانة ياسمين رئيس من العرض الخاص_2
  • عرض 11 صورة
    دينا الشربيني من العرض الخاص لفيلم الهنا اللي أنا فيه_6
  • عرض 11 صورة
    دينا الشربيني_7
  • عرض 11 صورة
    كريم محمود عبد العزيز وأيمن بهجت قمر من العرض الخاص لفيلم الهنا اللي أنا فيه_10
  • عرض 11 صورة
    كريم محمود عبد العزيز وأيمن بهجت قمر_11
  • عرض 11 صورة
    زيد الكردي_8
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود بكار:

أقيم مساء اليوم الأحد، العرض الخاص لفيلم "الهنا اللي أنا فيه" وذلك بإحدى السينمات بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور نجومه وصناعه استعدادًا لبدء عرضه في السينمات.

وشهد العرض الخاص لفيلم "الهنا اللي أنا فيه" حضور المنتج زيد الكردي، الفنان كريم محمود عبد العزيز، الفنانة دينا الشربيني، الفنانة ياسمين رئيس، السيناريست أيمن بهجت قمر، المخرج خالد مرعي، المنتج زيد الكردي، الفنان محمد مهران، الفنان محمد محمود عبد العزيز، الفنان محسن منصور، الفنان محمد كيلاني، الفنانة رانيا محمود ياسين، وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية احتفالًا ببدء عرض الفيلم في السينمات.

تدور أحداث فيلم "الهنا اللي أنا فيه" في إطار كوميدي حول الدكتور أحمد، والمهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، ويفاجأ بزوجته تعرض على صديقتها الزواج منه، ويشارك ببطولة الفيلم كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، ياسمين رئيس، حاتم صلاح، مريم الجندي، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.

اقرأ أيضا:

تغطية خاصة لرحيل الفنان الكبير نبيل الحلفاوي

عمرو الليثي يوجه الشكر لـ تامر حسني وعلي الحجار ومصطفى قمر بعد إحيائهم حفل زفاف نجله

فيلم الهنا اللي أنا فيه كريم محمود عبد العزيز دينا الشربيني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان