حدث بالفن| وفاة نبيل الحلفاوي واعتقال فنانة ويسرا وإلهام شاهين تؤديان مناسك العمرة
12:05 ص الإثنين 16 ديسمبر 2024
إعداد- منال الجيوشي:
نشر موقع مصراوي خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بوفاة فنان، واعتقال فنانة، ويسرا وإلهام شاهين تؤديان مناسك العمرة، وغيرها من الأخبار.
صلاح السعدني نبيل الحلفاوي عزاء الفنان نبيل الحلفاوي جنازة الراحل نبيل الحلفاوي ياسمين عبد العزيز نجوم الفن أحمد السقا ليلى علوي إدوارد تركي آل الشيخ موسم الرياض إلهام شاهين يسرا مناسك العمرة عمرو وهبة بارستو أحمدي
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