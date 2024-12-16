حدث بالفن| وفاة نبيل الحلفاوي واعتقال فنانة ويسرا وإلهام شاهين تؤديان مناسك العمرة

إعداد- منال الجيوشي:

نشر موقع مصراوي خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بوفاة فنان، واعتقال فنانة، ويسرا وإلهام شاهين تؤديان مناسك العمرة، وغيرها من الأخبار.