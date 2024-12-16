جنى عمرو دياب بصحبة شقيقها عبدالله وناهد السباعي أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

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إعداد- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هاجر أحمد

احتفلت الفنانة هاجر أحمد، بذكرى ميلاد زوجها، ونشر صور ومقطع فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلاله في أجواء رومانسية، وحازت الصور على إعجاب متابعيها.

باسم يوسف

نشر الإعلامي باسم يوسف، صور جديدة من كواليس برنامج "عرب جوت تالنت"، وذلك عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

بسنت شوقي

احتفلت الفنانة بسنت شوقي، بعيد ميلادها، ونشرت صور لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها.

بوسي شلبي

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورة جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها مع المخرجة إيناس الدغيدي.

جنى عمرو دياب

نشرت جنى عمرو دياب، صورة جديدة عبر خاصية الاستوري على حسابها "إنستجرام"، وظهرت خلالها مع شقيقها عبد الله.

دينا

نشرت الفنانة والراقصة الاستعراضية، دينا صور جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، وذلك من أحدث ظهور بأحد الأماكن العامة.

ناهد السباعي

خضعت الفنانة ناهد السباعي، لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت خلالها بفستان أنيق خطفت به الأنظار.

هنا الزاهد

خضعت الفنانة هنا الزاهد، لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت خلالها وهي ترتدي فستان جذاب خطفت به الأنظار، وحاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

إلهام شاهين

نشرت الفنانة إلهام شاهين، صور جديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تؤدي مناسك العمرة مع النجمة يسرا.

يسرا

نشرت الفنانة يسرا صور من كواليس حضورها فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وذلك عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت خلالها مع عدد من ضيوف المهرجان.