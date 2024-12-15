الراقصة جوهرة تخطف الأنظار في العرض الخاص لفيلم "الهنا اللي أنا فيه"

كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود بكار:

خطفت الراقصة الاستعراضية، جوهرة الأنظار خلال حضورها على ريد كاربت العرض الخاص لفيلم "الهنا اللي أنا فيه"، الذي يقام مساء اليوم الأحد في سينما أركان بمنطقة السادس من أكتوبر.

وأطلت جوهرة على الريد كاربت بإطلالة كاجوال، رافعة علامة النصر، والتقطت العديد من الصور التذكارية.

وشهد العرض الخاص لفيلم "الهنا اللي أنا فيه" حضور أبطال وصناع الفيلم وهم الفنان كريم محمود عبد العزيز، الفنانة دينا الشربيني، الفنانة ياسمين رئيس، المنتج زيد الكردي، السيناريست أيمن بهجت قمر، المخرج خالد مرعي، الفنان محمد مهران، الفنان محمد محمود عبد العزيز، الفنان محسن منصور، الفنان محمد كيلاني، الفنانة رانيا محمود ياسين، وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية احتفالًا ببدء عرض الفيلم في السينمات.

تدور أحداث فيلم "الهنا اللي أنا فيه" في إطار كوميدي حول الدكتور أحمد، والمهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، ويفاجأ بزوجته تعرض على صديقتها الزواج منه، ويشارك ببطولة الفيلم كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، ياسمين رئيس، حاتم صلاح، مريم الجندي، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.

اقرأ أيضا:

تغطية خاصة لرحيل الفنان الكبير نبيل الحلفاوي

رمضان 2025.. يوسف عمر يقف أمام النجمة غادة عبدالرازق في "شباب امرأة"



