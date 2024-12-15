بكاء محمد ثروت وحجاب دنيا سمير غانم .. لقطات من جنازة الراحل نبيل الحلفاوي

كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

شهدت جنازة الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، التي تقام مساء اليوم الأحد في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، حضور عدد كبير من أبرز نجوم الوسط الفني والإعلامي، الذين حرصوا على المشاركة في تشييع الجثمان لمثواه الأخير.

وحرص نجوم الفن والإعلام الذين ربطتهم علاقة صداقة مع الفنان الراحل نبيل الحلفاوي طوال مسيرته، إلى جانب تعاون الكثير منهم بعدد من أعماله الفنية.

ونقدم لكم في هذا التقرير أبرز لقطات جنازة الراحل نبيل الحلفاوي:

محمد ثروت

لم يتمالك الفنان محمد ثروت دموعه، وأجهش في البكاء فور وصوله جنازة الراحل نبيل الحلفاوي، حيث ظهر متأثرًا برحيل الفنان الكبير وسط مواساة الأهل والأصدقاء.

دنيا سمير غانم

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على المشاركة في تشييع جثمان الراحل نبيل الحلفاوي، وظهرت وهي ترتدي الحجاب متأثرة برحيل الحلفاوي، وذلك نظرًا لمشاركتها بطولة اخر أفلامه السينمائية "تسليم أهالي" عام 2022.

نجوم الفن

كان من أبرز حضور جنازة الفنان نبيل الحلفاوي، الفنان أشرف زكي، الفنان محمود البزاوي، الفنان ياسر علي ماهر، الفنان أكرم حسني، الإعلامي محمود سعد، الفنان أحمد صلاح السعدني، الفنان أحمد سلامة، الفنانة أيتن عامر، الفنان عمرو يوسف، أحمد خالد صالح، هنادي مهنا، السيناريست عبد الرحيم كمال، الفنان أحمد جمال سعيد، الفنان سامي مغاوري، الفنان أكرم الشرقاوي، الفنان صبري فواز، الفنان سامح الصريطي، الفنانة هناء الشوربجي، الفنان محمود عبد الغفار، الفنان خالد كمال، الفنان إيهاب فهمي، الفنانة مريم الخشت، الفنان حمزة العيلي.

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