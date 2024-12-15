دنيا سمير غانم بالحجاب في جنازة نبيل الحلفاوي‬

كتب- رضا نايل:

تصوير- هاني رجب:

تواجدت النجمة دنيا سمير غانم في جنازة الفنان القدير نبيل الحلفاوي، الذي وافته المنية اليوم الأحد 15 ديسمبر، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 77 عامًا.

وارتدت دنيا سمير غانم الحجاب خلال تشييع جنازة والد المخرجين وليد وخالد الحلفاوي، وبدت عليها ملامح الحزن، كما تواجد عدد كبير من نجوم الفن في مقابر أسرة الراحل للمشاركة في وداعه لمثواه الأخير.

وتقيم أسرة الحلفاوي مراسم العزاء يوم الثلاثاء المقبل بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

الفنان الراحل ولد يوم 22 أبريل 1947 في حي السيدة زينب، وبعد تخرجه في كلية التجارة التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج فيه عام 1970.

وبدأ مشواره الفني من المسرح، وقدم العديد من المسرحيات، ثم اتجه إلى العمل في التليفزيون. وأول أعماله التليفزيونية مسلسل "محمد رسول الله" الجزء الأول الذي قدمه التليفزيون المصري في عام 1980.