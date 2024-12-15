بكاء وتأثر الحلفاوي في آخر ظهور له بجنازة الفنان صلاح السعدني

كتب- مروان الطيب:

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نشر مقطع فيديو للظهور الأخير للفنان الراحل نبيل الحلفاوي، من جنازة الفنان الراحل صلاح السعدني وحرصه على تقديم واجب العزاء في صديق عمره.

وظهر الحلفاوي متأثرًا برحيل صديقه الفنان الراحل صلاح السعدني، ولم يتمالك دموعه وأجهش في البكاء وسط مواساة نجوم الوسط الفني والإعلامي.

وتوفي اليوم الأحد 15 ديسمبر الفنان نبيل الحلفاوي بعد صراع مع المرض، في أحد المستشفيات، إذ عاني الفترة الأخيرة من مشاكل صحية استدعت نقله غرفة العناية المركزة.

نبيل الحلفاوي أحد أهم نجوم الفن في مصر والعالم العربي، شارك في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية السينمائية والتلفزيونية والمسرحية.

ومن أشهر أعماله: مسلسل غوايش، مسلسل رأفت الهجان، الفيلم التليفزيوني الطريق إلى إيلات، فيلم شبكة الموت، فيلم العميل رقم 13، مسلسل ثلاثية الكهف والوهم والحب، مسرحية الزير سالم، ومسرحية عفريت لكل مواطن.

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