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تأثر دنيا سمير غانم في جنازة الراحل نبيل الحلفاوي

08:08 م الأحد 15 ديسمبر 2024
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    توافد نجوم الفن والإعلام على جنازة الراحل نبيل الحلفاوي_9
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    صبري فواز يصل جنازة الراحل نبيل الحلفاوي_14
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    عبد الرحيم كمال يصل جنازة الراحل نبيل الحلفاوي_1
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    مريم الخشت في جنازة الراحل نبيل الحلفاوي_5
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    وصول جثمان الراحل نبيل الحلفاوي لمسجد الشرطة_7
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    ياسر علي ماهر من جنازة الراحل نبيل الحلفاوي_8
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كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على حضور جنازة الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، التي تقام مساء اليوم الأحد بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

وظهرت دنيا متأثرة برحيل الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، وذلك نظرًا لتعاونهما سويًا بآخر أعماله السينمائية بفيلم "تسليم أهالي" عام 2022.

وحضر عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي على حضور مراسم الجنازة وتشييع جثمان الراحل لمثواه الأخير وهم الفنان أشرف زكي، الفنان محمود البزاوي، الفنان ياسر علي ماهر، الفنان أكرم حسني، الإعلامي محمود سعد، الفنان أحمد صلاح السعدني، الفنان أحمد سلامة، الفنانة أيتن عامر، الفنان عمرو يوسف، أحمد خالد صالح، هنادي مهنا، السيناريست عبد الرحيم كمال، الفنان أحمد جمال سعيد، الفنان سامي مغاوري، الفنان أكرم الشرقاوي، الفنان صبري فواز، الفنان سامح الصريطي، الفنانة هناء الشوربجي، الفنان محمود عبد الغفار، الفنان خالد كمال، الفنان إيهاب فهمي، الفنانة مريم الخشت، الفنان حمزة العيلي.

وتوفي اليوم الأحد 15 ديسمبر الفنان نبيل الحلفاوي بعد صراع مع المرض، في أحد المستشفيات، إذ عاني الفترة الأخيرة من مشاكل صحية استدعت إيداعه العناية المركزة.

نبيل الحلفاوي أحد أهم نجوم الفن في مصر والعالم العربي، شارك في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية السينمائية والتلفزيونية والمسرحية.

ومن أشهر أعماله: مسلسل غوايش، مسلسل رأفت الهجان، الفيلم التليفزيوني الطريق إلى إيلات، فيلم شبكة الموت، فيلم العميل رقم 13، مسلسل ثلاثية الكهف والوهم والحب، مسرحية الزير سالم، ومسرحية عفريت لكل مواطن.

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