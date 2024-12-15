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"هتوحشنا يا قبطان".. محمد صلاح ينعى نبيل الحلفاوي

07:52 م الأحد 15 ديسمبر 2024

النجم المصري محمد صلاح

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كتب- مروان الطيب:
حرص قائد منتخب مصر، ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، على نعي الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، الذي رحل عن عالمنا اليوم الأحد 15 ديسمبر بعد صراع مع المرض.

ونشر صلاح صورة للراحل نبيل الحلفاوي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" وكتب: "البقاء لله في وفاة الفنان المحترم نبيل الحلفاوي، هتوحشنا يا قبطان".

ويقام مساء اليوم الأحد، جنازة الراحل نبيل الحلفاوي وتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، وسط حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي وهم الفنان أشرف زكي، الفنان محمود البزاوي، الفنان ياسر علي ماهر، الفنان أكرم حسني، الإعلامي محمود سعد، الفنان أحمد صلاح السعدني، الفنان أحمد سلامة، الفنانة أيتن عامر، الفنان عمرو يوسف.

وتوفي اليوم الأحد 15 ديسمبر الفنان نبيل الحلفاوي بعد صراع مع المرض، في أحد المستشفيات، إذ عاني الفترة الأخيرة من مشاكل صحية استدعت إيداعه العناية المركزة.

نبيل الحلفاوي أحد أهم نجوم الفن في مصر والعالم العربي، شارك في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية السينمائية والتلفزيونية والمسرحية.

ومن أشهر أعماله: مسلسل غوايش، مسلسل رأفت الهجان، الفيلم التليفزيوني الطريق إلى إيلات، فيلم شبكة الموت، فيلم العميل رقم 13، مسلسل ثلاثية الكهف والوهم والحب، مسرحية الزير سالم، ومسرحية عفريت لكل مواطن.

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